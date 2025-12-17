Кипр хочет восстановить авиасообщение с Россией

Кипр хочет восстановить прямое авиасообщение с Россией после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

По его словам, Кипр также планирует восстановить более широкие экономические связи с российской стороной.

До этого сообщалось, что посольство Кипра с 15 декабря запускает работу визовых центров в восьми российских городах.

Центры откроются при сотрудничестве с компанией BLS International. С 15 декабря россияне смогут подавать документы на кипрскую визу не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. При этом контактный центр Кипра в Москве продолжит заниматься обработкой обращений, однако консультации заявителям он не предоставляет.

В 2025 году россияне могли въезжать на Кипр по шенгенской либо национальной визе. Упрощенная электронная виза, действовавшая до 2022 года, для граждан РФ в настоящее время недоступна.