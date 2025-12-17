США ввели ограничения на выдачу виз для граждан целого ряда стран

Соединенные Штаты Америки ввели частичные ограничения на выдачу виз для граждан из 15 стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В частности, изменения коснутся граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д’Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями.