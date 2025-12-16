Эксперт ответил, сможет ли Вьетнам обогнать Египет по популярности

География жарких направлений для зимнего отдыха россиян расширяется, сообщили эксперты. Куда стоит поехать, какой бюджет нужно закладывать и как избежать ошибок в акклиматизации, разбиралась Москва 24.

В поисках солнца

На сегодняшний день выбор теплых направлений для зимнего отдыха у российских туристов очень широк, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, Таиланд, Вьетнам, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивы традиционно находятся в топе по популярности. Также доступны пляжный отдых на острове Хайнань в Китае, Куба и более дальние экзотические направления. Удобство заключается в том, что со всеми этим странами есть прямое авиасообщение и для въезда не нужно заранее оформлять визу.

При этом стоимость путешествия может сильно варьироваться. Если не брать пиковый новогодний сезон, то начальная цена, например, на недельный тур в Египет для двоих с перелетом может начинаться от 150 тысяч рублей, а на более дальние направления средний чек составляет 250–450 тысяч, отметил эксперт.

Что касается премиум-сегмента, особенно при выборе вилл на Мальдивах или в аналогичных локациях, стоимость может достигать 750 тысяч – 2 миллионов рублей и выше, в зависимости от категории отеля и уровня сервиса, сказал Горин.

«Относительно климата самые жаркие температуры (стабильно выше плюс 30 градусов) зимой гарантированы в странах Юго-Восточной Азии, на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии, Шри-Ланке, Кубе и Венесуэле. Если предпочтительнее более умеренное тепло, то стоит рассмотреть Египет или ОАЭ, где зимой комфортно, но не слишком жарко. Турция в это время года тоже может быть вариантом (хотя это скорее летнее направление): температура там держится в районе 16–20 градусов, иногда поднимаясь до 25, а для купания часто используются подогреваемые бассейны», — Дмитрий Горин, вице-президент РСТ.

При этом президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев уточнил, что Вьетнам имеет все шансы потеснить по популярности среди россиян лидеров – Таиланд и Египет – благодаря расширению географии перелетов и количеству рейсов из многих городов РФ.

"В сегменте, не относящемся к экономклассу, лидирует Малайзия, которая ежегодно принимает все больше российских туристов. Помимо классических туров в Куала-Лумпур и на остров Лангкави, набирают популярность поездки на остров Пенанг и в регион Борнео. Активную конкуренцию странам Персидского залива, таким как ОАЭ, составляют также Султанат Оман, Саудовская Аравия и Катар. При этом авиахабы в Дубае, Абу-Даби и Шардже остаются крайне востребованными для пересадок", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, внимание туристов привлекают направления Центральной Африки, добавил Мальцев.

"Стоимость путешествий варьируется в широком диапазоне. В премиум-сегменте туры в экзотические страны, такие как Малайзия или направления Центральной Африки, могут начинаться от 500 тысяч рублей на человека и достигать значительно более высоких сумм", – отметил эксперт.

"Соблюдать умеренность"

Чтобы зимний отдых в жаркой стране прошел без проблем, важно соблюдать ряд рекомендаций. Ключевой является обязательное оформление расширенной медицинской страховки с максимальным покрытием, подчеркнул Дмитрий Горин.

"Особенно если планируются активные развлечения вроде дайвинга, аренды скутеров или снорклинга. Организованные туристы, как правило, уже включены в страховой полис, но самостоятельные путешественники часто им пренебрегают, хотя это незначительные расходы по сравнению с рисками. Страховка необходима на случай обострения хронических заболеваний, аллергических реакций, солнечных ожогов, а также типичных для поездок проблем – ОРВИ или желудочно-кишечных расстройств", – отметил он, добавив, что также важно собрать базовую аптечку с необходимыми препаратами.

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 отметила, что перед отпуском важно сделать прививки, если страна посещения связана с риском специфических инфекций.

"Если отпуск уже скоро, то нужно хорошо отдохнуть перед вылетом: возможно, запланировать перелет не на первые сутки отдыха, а оставить день-два для полноценного сна и снятия стресса, чтобы отправиться в путь в бодром состоянии", – порекомендовала специалист. «На самом курорте в первые дни не стоит пытаться получить все и сразу. Нужно дать организму время на адаптацию: не планировать интенсивных экскурсий, не проводить целые дни на пляже и не злоупотреблять экзотической едой, соблюдать умеренность, постепенно увеличивая нагрузку на ЖКТ. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства и загорать только в безопасные часы – утром или ближе к вечеру», — Надежда Чернышова, врач-терапевт.

По словам терапевта, не менее важен и период возвращения.

"После прилета обязательно нужно иметь под рукой теплую одежду, так как резкий контраст температур часто становится причиной простуд", – подчеркнула Чернышова.

Член Российского общества сомнологов Алена Максимова также уточнила, как справиться с джетлагом при перелете в отдаленные регионы: необходимо сразу начать жить по местному времени, избегая длительного сна днем, а основные активности планировать на первую половину дня.

Адаптация организма может занять от 2 до 5 дней и сопровождаться проблемами со здоровьем, предупредила эксперт.

"Основные симптомы – это расстройства желудочно-кишечного тракта, нарушения режима (бессонница ночью и разбитость в дневные часы), общее плохое самочувствие", – пояснила эксперт.

В некоторых случаях возможны также головные боли и снижение концентрации, а у людей с хроническими заболеваниями джетлаг способен спровоцировать обострения, заключила сомнолог.