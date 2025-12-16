Слетать в Таиланд и во Вьетнам предлагается по ценам 10-летней давности

В системах онлайн-бронирования замечены недорогие варианты перелетов на курортные острова: таиландский Пхукет и вьетнамский Фукуок. Предложения – для легких на подъем, отправляться на отдых нужно уже завтра или послезавтра, 17–18 декабря. Возвращение – перед Новым годом, праздники можно будет встретить дома.

Одни из самых бюджетных билетов предлагают с вылетом из Казани. Чартер Nordwind доставит на Пхукет 17 декабря, обратно – 28-го за 29,6 тыс. руб.,10 кг багажа включено в тариф (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 16 декабря. – Ред.). За такую сумму можно было слетать в Таиланд разве что лет 8–10 назад.

Еще дешевле маршрут на Пхукет из Омска – 26,8 тыс. руб. Вылетать нужно 18 декабря, обратно 30-го. На рейсе осталось считаное количество мест по минимальному тарифу.

Билеты из Москвы на таиландский остров подороже: за рейсы AZUR air 17 декабря туда, 30-го – обратно нужно заплатить 43,7 тыс. руб.

Но это на 20 тыс. меньше цены «Аэрофлота» в те же даты, причем нацперевозчик дополнительно возьмет 14 тыс. за багаж, общая стоимость выйдет 81,3 тыс. руб.

Туристам из Красноярска повезло с бюджетными билетами на Фукуок. Места на чартере AZUR air с отправлением туда 17 декабря. обратно – 31-го обойдутся в 35,7 тыс. руб. Возвращение – в 18:35, так что после прилета еще вполне можно успеть к новогоднему столу.

Отдых перед зимними каникулами привлекателен для туристов не только спецпредложениями на перелет, но и тем, что в гостиницах на курортах Таиланда и Вьетнама гораздо проще найти свободные номера, чем в высокие новогодние даты. Проблема дефицита размещения особенно остра на Фукуоке, остров небольшой и комнаты в востребованных гостиницах на даты 1–11 января за оставшиеся 2 недели забронировать уже практически нереально.