Туристы отсудили 400 тысяч рублей из-за овербукинга

Городской суд Набережных Челнов постановил туроператору выплатить туристам более 400 тыс. руб. за то, что они не смогли попасть в свой самолет из-за овербукинга и понесли дополнительные расходы.

© tourdom.ru

9-дневный тур в Турцию, приобретенный за 345 тыс. руб. на троих, включал перелет рейсами авиакомпании Pegasus Airlines по маршруту Казань – Анталья – Казань. Во время обратного пути возникла проблема – на рейс не оказалось свободных мест, при том, что у туристов на руках были ваучеры, маршрут-квитанции к электронному билету, посадочные талоны, и багаж прошел регистрацию. Дальше интереснее: представители авиакомпании провели пассажиров в кассу и убедили их приобрести новые билеты на рейс авиакомпании «Победа» за 170 тыс. руб. Мол, в ближайшее время других вылетов не будет, а туроператор все деньги вернет. При этом кассир выдал только авиабилеты без платежных документов.

По возвращении в Россию туристы обратились с претензией и к турагенту, у которого приобретали тур, и к туроператору. Однако в обоих случаях получили отказ – турагент ссылался на туроператора, а туроператор на авиакомпанию. В итоге дело закончилось судом и отвечать пришлось туроператору. Компании присудили компенсировать туристам 85 тыс. руб. за неоказанную услугу по перелету из Антальи в Казань, 60,7 тыс. руб. за новые билеты на рейс «Победы» (подтвердить удалось только эту сумму), 145,7 тыс. руб. неустойки, 72,8 тыс. руб. штрафа, 20 тыс. руб. компенсации морального вреда и 16 тыс. руб. на услуги представителя – в общей сложности 400,2 тыс. руб.

В законную силу решение суда не вступило, у туроператора есть возможность подать апелляцию. Однако, по словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, шансов выиграть дело немного. Согласно ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, в том числе и по перевозке. Впоследствии туроператор может предъявить требования авиакомпании в зависимости от условий заключенного договора.

«Единственное – суд взыскал и стоимость недополученных услуг в виде авиабилетов, и убытки на приобретение новых билетов. Логично, что что-то одно должны были взыскать, уменьшить это может туроператор», – отметила юрист.

Добавим, что это дело в очередной раз поднимает вопрос о разграничении ответственности между участниками туристического рынка. Не вполне справедливо выглядит, когда туроператоры вынуждены отвечать за недоработки третьих лиц, в том числе перевозчиков. Тема сейчас особенно актуальна, учитывая регулярные ограничения работы аэропортов, которые приводят к задержкам рейсов.

Частично эту проблему призван решить подготовленный Минэкономразвития законопроект о разграничении ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц. В документе прописано, что туроператоры не должны отвечать за вред, причиненный туристам третьими лицами: авиакомпаниями, гостиницами и т. д. Правда, эта норма относится к внутреннему и въездному туризму. В любом случае, по мнению основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, законопроект позволит туроператорам более аргументированно отстаивать свою позицию в суде, хотя не гарантирует стопроцентного освобождения от ответственности.