Что получили туристы взамен на задержку в 17 часов

Рейс ZF 2802 из Утапао в Москву авиакомпании AZUR Air серьезно задерживается. По расписанию туристы должны были отправиться домой в 10:15. Но вылет неоднократно переносили и на текущий момент он всё еще не выполнен.

© tourdom.ru

На время вынужденной задержки туроператор Anex разместил своих клиентов в гостиницах.

«Нам достался Tsix5 Hotel 4* в Паттайе, – рассказала туристка редакции “ТурДом”, – из номера прекрасный вид на море и вишенка на торте – виден знаменитый Храм истины. Даже ужином всех накормили».

Туристов беспокоит, когда их увезут домой. На момент подготовки материала, некоторые из них не знали нового времени вылета:

«Где самолет, который нас заберет? Нам не говорят».

Как пояснил порталу TourDom.ru представитель AZUR Air, вылет в Москву запланирован на 03:30 по местному времени (16 декабря в 23:30 по московскому).

По данным сервиса flightradar24.com, московских пассажиров заберет Boeing 767-300 авиакомпании с регистрационным номером RA-73034. Сегодня он уже доставил туристов из Утапао в Екатеринбург, а сейчас везет на отдых в Таиланд новых пассажиров из Кольцово (рейс ZF 2837). В аэропорту Паттайи его прибытие ожидают в 01:52 17 декабря.

Ранее «ТурДом» писал о 15-часовой задержке рейса AZUR Air из Самары на остров Фукуок, причиной опоздания стали сложные погодные условия.