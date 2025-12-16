Турист в Таиланде едва не утонул на глазах у жены

Российский турист пошел купаться на пляж курорта Паттайя в Таиланде и едва не утонул на глазах у жены. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 15 декабря, на пляже Джомтьен. Тайские спасатели вытащили из воды мужчину в состоянии сильного стресса. Оперативно прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего его доставили в больницу в сопровождении супруги.

Некоторые очевидцы предположили, что причиной произошедшего могли стать холодная вода или мышечные судороги. Они выразили надежду на полное выздоровление туриста и похвалили самоотверженность спасателей.

Местные власти напомнили отдыхающим о необходимости соблюдать осторожность при купании и призвали их немедленно обращаться за помощью, если у них или у других отдыхающих возникнут трудности в воде.

Ранее на этом же курорте прикованный к инвалидной коляске мужчина бросился в воду, чтобы спасти тонущего человека. Однако на берегу оказалось, что тот не подает признаков жизни.