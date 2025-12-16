В Камбодже назвали опасные провинции, туристы отдыхают «по программе»

Посольство России в Камбодже выпустило сегодня заявление и перечислило провинции, которые МВД этой страны не рекомендует посещать иностранцам в связи с вооруженным конфликтом на границе с Таиландом.

«По информации упомянутого ведомства, воздушным и артиллерийским обстрелам (со стороны Таиланда – Ред.) подверглись гражданские объекты на территории провинций Бантиемиентей, Баттамбанг, Преахвихеа, Пусат и Удомиентей.

ГДВМ просит всех находящихся в Камбодже иностранцев воздержаться от посещения данных районов», – указано в сообщении посольства.

В свою очередь дипломаты посоветовали россиянам «проявлять повышенную осторожность и бдительность, внимательно отслеживать официальные сообщения властей Камбоджи и следовать указаниям представителей военных и силовых структур».

Рекомендаций отказаться от поездок в Камбоджу со стороны МИД России не было. Поэтому своих планов российские туристы не меняют. В Камбоджу они добираются со стыковками в третьих странах в основном ради посещения достопримечательностей и пляжного отдыха на побережье.

«Программы не меняются, туристы следуют по запланированному маршруту. Экскурсии проводятся. Авиасообщение не прекращено, летают как обычно из Тая в Камбоджу и обратно из двух аэропортов», – рассказали TourDom.ru в туроператорской компании ITM Group.

Самая известная достопримечательность Камбоджи, храмовый комплекс Ангкор-Ват находится примерно в 130 км от границы с Таиландом, в провинции Сиемреап. Ограничений по посещению этого комплекса власти страны не вводили.

В северо-западных провинциях Камбоджи, куда теперь не рекомендуется ездить, тоже есть достопримечательности. В Бантиемиентей находится малоизвестный, но масштабный храмовый комплекс Бантиэй Чхмар. Баттамбанг привлекает колониальной архитектурой, бамбуковым поездом Норри и храмом Ват Банан IX, напоминающим мини-Ангкор. В Преахвихеа расположен храм Преах Вихеа – объект ЮНЕСКО с панорамными видами. Провинция Пусат известна Кардамоновыми горами и озером Тонлесап, а Удомиентей – историческими местами, связанными с последним этапом режима Красных кхмеров.