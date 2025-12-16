В союзе туроператоров назвали Саудовскую Аравию небезопасной

Президент союза турагентств России Сергей Голов заявил, что некоторые районы Саудовской Аравии остаются небезопасными для российских туристов. Эта ситуация негативно сказывается на популярности страны среди россиян.

«Пока ведущие туроператоры России не начали формировать пакетные туры, привлекая наших граждан хорошими ценами, говорить об успешности направления не приходится», – отметил Голов.

Возможное введение безвизового режима между странами может изменить ситуацию и сделать Ближний Восток одним из самых популярных направлений для россиян, сообщает «Постньюс». Однако, это станет возможным только в 2026 году, поскольку текущие полетные программы российских туроператоров уже полностью расписаны на ближайшие месяцы.

Добавим, что после громкой отмены виз в Китай новые соглашения открывают дорогу в Саудовскую Аравию и Иорданию, а МИД ведет переговоры с другими государствами, обещая упростить путешествия в 2026 году.