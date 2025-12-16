Туристы стали запрашивать условия отказа от туров в Таиланд

В связи с эскалацией конфликта Таиланда и Камбоджи некоторые российские туристы, у которых предстоит вылет, проявляют беспокойство. Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» интересуется безопасностью отдыха на приграничном таиландском острове Чанг.

Турист забронировал тур у туроператора на даты с 2 по 9 января.

«Какая сейчас обстановка на острове, при каких обстоятельствах и на каких условиях можно отказаться от поездки?» – спрашивает он редакцию.

Остров Чанг расположен в Сиамском заливе, в 15 км от Камбоджи и административно относится к таиландской провинции Трат – одной из семи, от посещения которых Туристическое управление Таиланда рекомендовало временно воздержаться туристам. Однако, как пояснил порталу «ТурДом» руководитель таиландской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов, рекомендации ТАТ относятся только к материковым приграничным районам указанных провинций и на остров Чанг не распространяются. Кроме того, в официальном заявлении туристического управления подчеркивается, что все курортные зоны Таиланда абсолютно безопасны и готовы принимать туристов.

«На текущий момент никакого комендантского часа на курортах не вводилось. Туристам и коллегам из турбизнеса рекомендуем внимательно отслеживать оперативную информацию от МИД РФ, Посольства России в Таиланде, ТАТ, тайских властей», – добавил эксперт.

Тот факт, что отдыху туристов на острове Чанг сейчас ничто не препятствует, порталу «ТурДом» подтвердили и в туроператоре ITM Group со ссылкой на принимающую компанию: «На данный момент комендантский час с 19:00 до 5:00, введенный в приграничных районах из-за напряженности на границе, не распространяется на Ко Чанг. Здесь только запретили выходить в море рыболовным судам – "воздержаться от рыбной ловли в южных районах Ко Чанг, Ко Куд и Клонг Яй". В портах паромной переправы возможны проверки документов. Выезд на морские экскурсии и другие виды развлечений ничем не ограничен».

Два дня назад в тг-канале Посольства России в Таиланде была опубликована рекомендация «воздержаться от поездок в приграничные провинции, особенно в зоны, отмеченные как “горячие”». По словам основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, такая формулировка не содержит прямого указания на угрозу пребывания. Туристы, желающие отказаться от забронированных туров, будут иметь право на возврат полной оплаченной суммы, только если рекомендации продублируют МИД РФ или Минэкономразвития. На данный момент туристы в случае отказа могут рассчитывать лишь на возврат денег за вычетом фактически понесенных расходов туроператора (ФПР).