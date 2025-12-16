Туристы пожаловалась на неприятных соседей в номере пятизвездочного отеля

Российские туристы, приехавшие на отдых в пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе неожиданно для себя обнаружили в номере неприятных соседей. Семья с детьми заселилась в Xperience Kiroseiz Parkland 5*. Первая комната на третьем этаже им не понравилась из-за «убитой мебели и плесени», еще и «свет горел частично». После жалобы на ресепшн их переселили на первый. Там все показалось нормальным, но к утру впечатления изменились:

«Дети вечером чуток попкорна оставили, и утром к нему была уже живая тропа из муравьев. Да, это еда, но это ненормально, что нельзя в номере ничего хранить из-за них. Да и не только еда – им детский нурофен с зодаком из аптечки тоже понравились. Сняла всю эту живность на видео, показала на ресепшн – ничего не сказали и ничего не пообещали сделать. Боюсь домой их перевезти – потом не выведешь. Они ползают везде», – пишет россиянка о своей проблеме в чате, посвященном отелю.

Несмотря на условия проживания, они приняли решение продолжать отдых в этом отеле: «Вернулись в номер около 22:00, и муравьев стало меньше. Может, обработали чем-нибудь после того, как я на ресепшн сходила. Но сегодня к утру они снова вернулись – их меньше в этот раз. Но все равно есть».

Как утверждают отдельные туристы, они тоже встречались с этой живностью в гостинице: «Были в октябре и та же ситуация в парклэнде. Противненько, боялась с одеждой домой привезти этих друзей». При этом есть и отзывы от тех, кто живет в отеле прямо сейчас – у них никаких муравьев нет.

Редакция отправила запрос в Xperience Kiroseiz Parkland 5*.

