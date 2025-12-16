Пожилую россиянку не выпускают из Египта из-за неоплаты лечения в госпитале

68-летнюю россиянку не выпускают из Египта из-за неоплаты лечения в госпитале
Туристке из Екатеринбурга неожиданно стало плохо в Шарм-эль-Шейхе, где она отдыхала вместе с мужем. 68-летнюю россиянку Любовь С. госпитализировали с непроходимостью кишечника и провели операцию. Как рассказала ТурДому ее родственница, женщина не может покинуть страну, так как клиника удерживает загранпаспорт, до тех пор, пока все процедуры не будут оплачены.
Оперативное вмешательство 12 декабря прошло успешно, и врач предложил провести пациентке дополнительное обследование, при этом заверил ее, что все медицинские услуги оплатит страховая.
Однако 15 декабря, в день планируемой выписки из госпиталя, выяснилось что страховщик – компания «ВСК» – расходы на лечение компенсирует лишь частично, сославшись на обострение хронического заболевания у россиянки. Согласно правилам страхования в этом случае сумма выплаты ограничена 1 тыс. долларов, остальные 7 250 долларов (750 тыс. руб. - такую сумму запросили в рублях) пациентка должна внести самостоятельно. Но таких денег у пожилой женщины нет.
Билеты в Екатеринбург у Любови были на 16 декабря. Но сотрудники больницы незаконно изъяли загранпаспорт россиянки, и даже без него она не могла выйти наружу. «Меня не выпускают из госпиталя. Стоит человек шесть, не пускают даже без паспорта», – написала она 15-го числа своей невестке. По словам женщины, администрация уговаривала ее подписать какие-то документы.
Невестка Любови, Ольга, звонила в посольство РФ в Египте:
«Я сказала, что пожилая женщина, на третий день после операции, которой еще требуется уход, сидит на холодном стуле в коридоре больницы. Там заверили: вашим вопросом занимается представитель «ВСК».
Через какое-то время сотрудник страховой смог вмешаться, чтобы россиянку перевезли в гостиницу.
«Просим не подписывать никакие документы, – написал он туристке. – Мы продлеваем вам размещение, сейчас запросим госпиталь отпустить вас под залог паспорта».
Наконец около часа ночи с 15 на 16 декабря Любовь отправили на такси в отель – тот, где она отдыхала.
Однако улететь домой женщина по-прежнему не может: загранпаспорт так и не отдали. «Сегодня в 12 ч дня свекровь должна освободить номер. Представитель страховщика сказал, что надо ожидать решения по ее вопросу», – говорит Ольга.
По ее словам, хронических заболеваний у Любови нет, она уточнила это в поликлинике по месту жительства женщины: «Готовы подтвердить это справкой».
Редакция TourDom.ru направила запрос в страховую компанию «ВСК», ответ пока не поступил.