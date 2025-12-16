Вылет рейса на Кайо-Коко задержан на 6 часов

Рейс N4-551 авиакомпании Nordwind Airlines на Кайо-Коко задержан на 6 часов. Он должен был отправиться из Шереметьево сегодня в 7 утра, однако взлет был прерван.

«Самолет начал разгоняться, хлопок был, вспышка, тряхнуло нас, и лайнер остановился. Капитан объявил, что всех вернут обратно в аэропорт, мол, техническая неисправность. Вроде что-то с правым двигателем», – рассказала TourDom.ru одна из пассажирок.

Сейчас Boeing 777 обследуют специалисты, а пассажиры – более 400 человек, в том числе семьи с маленькими детьми – находятся в здании аэровокзала.

«Никто не запаниковал, все спокойно восприняли ситуацию. Расстроены, конечно, но поскольку мы с этим сделать ничего не можем, ждем нового вылета», – отметила пассажирка.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Nordwind Airlines. Там подтвердили, что полет был прерван из-за технической неисправности самолета:

«Рейс будет выполнен на резервном самолете перевозчика. Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами».

Вылет был вначале перенесен на 11:00, затем – на 13:30.

