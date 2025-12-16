В Таиланде пограничникам не понравились паспорта туристов из Москвы

В Таиланде задержали туристов из Москвы. Пара путешествует по Юго-Восточной Азии, побывала на Филиппинах и решила 9 дней провести в Королевстве. Но тайским пограничникам не понравились их паспорта – слишком много виз других стран. Камбоджийских штампов среди них не обнаружилось, а у москвичей было подтверждение оплаты жилья на заявленный срок отдыха, но во въезде им все равно отказали. Отправили в спецприемник аэропорта, где россиянам пришлось провести 5 дней вместе с другими иностранцами, в том числе гражданами РФ, прибывшими из разных стран. Shot предполагает, что их приняли за шпионов, и пишет, что с супругами обращались грубо и не разрешали взять лекарства из чемоданов. А потом отправили назад на Филиппины.

© tourdom.ru

Аналогичный случай произошел с другим россиянином: он прилетел из Москвы прямым рейсом «Аэрофлота». У него в загранпаспорте было несколько отметок о прибытии в Таиланд в этом году. Пограничникам это не понравилось. Правда, его не стали держать в приемнике несколько дней, а ближайшим рейсом отправили в Россию – в Хабаровск.

Напомним, что власти Таиланда усилили досмотр в аэропортах, опасаясь, что безвизовым режимом могут воспользоваться иностранные наемники.