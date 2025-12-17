Россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий в январе. О том, во сколько соотечественникам обойдется отдых за границей на новогодние праздники, рассказали эксперты сервиса OneTwoTrip «Известиям».

Так, в Стамбул на Новый год российские туристы смогут улететь всего за 25 тысяч рублей в обе стороны. Уточняется, что в этот период в городе будет мало других путешественников и низкие цены на жилье.

«А если можете продлить каникулы, то отличные варианты за 22 тысяч рублей есть 8, 9 и 10 января. Номер в трехзвездочном отеле с высокими оценками гостей обойдется в среднем в 5,5 тысячи рублей в сутки», — рассказали в OneTwoTrip.

При этом классическим для россиян направлением зимой остается Пхукет. Перелет в новогодние праздники обойдется в 84 тысячи рублей, 8 и 9 января в Таиланд можно улететь за 50 тысяч рублей. При этом жилье в этот период в трехзвездочных отелях будет стоить от 4,5 тысячи рублей.

В Рим (Италия) 29 декабря можно улететь за 54-70 тысяч рублей на Новый год, а Париж (Франция) может выйти россиянам в стоимость от 50 до 63 тысяч рублей. Также эксперты OneTwoTrip рекомендовали рассмотреть российским туристам поездку в Дубай на новогодние фейерверки и фестиваль Dubai Shopping Festival. Улететь можно за 21-31 тысячу рублей.

Ранее стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники. Большинство из них (64 процента) проведут их в поездках по стране.