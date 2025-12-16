«В два раза дешевле, чем в России». Турист рассказал о жизни в странах Азии

Путешественник Алексей Кутовой, который полгода назад вернулся из поездки по Вьетнаму и Таиланду, описал жизнь в этих странах Азии фразой «в два раза дешевле, чем в России». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что каждый раз, когда он покупает что-то в российском магазине или кафе, он автоматически сопоставляет чек с вьетнамским.

«Тут кофе дешевле 300 рублей уже не найдешь даже в самых дешевых сетях. Во Вьетнаме в хорошей кофейне — 150 рублей. Это просто один наглядный пример, но так во всем. В России почти все стало в два раза дороже», — посетовал он.

Кутовой добавил, что, платя во Вьетнаме 25 тысяч рублей за съемное жилье, он тратит на жизнь в месяц столько же, сколько в России со своей квартирой.

«Только вот уровень комфорта совсем не тот. Там я жил у моря и мог питаться в кафешках, не готовя самостоятельно», — добавил путешественник.

В Таиланде же, по словам автора, цены годами не меняются. Однако для россиян они стали выше из-за колебания курса рубля.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил пять теплых стран, где в январе комфортно отдыхать и к русским туристам «относятся по-человечески». Помимо Таиланда, в его личном списке оказался Китай.