Россия и Индия обсуждают безвизовый групповой туризм

РФ и Индия прорабатывают запуск групповых безвизовых поездок для туристов, отмена виз обсуждается и с другими странами. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Мы работаем по всем направлениям. По Индии обсуждается безвизовый групповой туризм", - отметил он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что соответствующее соглашение, подготовленное российской стороной, уже находится на рассмотрении у индийских партнеров. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что Москва рассчитывает в ближайшее время решить несколько технических вопросов, чтобы запустить групповые безвизовые поездки.

5 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страна вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы.