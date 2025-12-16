Туристов удивили новые сроки подачи на кипрскую визу

Кипр сегодня начал принимать туристов, желающих посетить страну, в визовых центрах. Редакция TourDom.ru изучила первые отзывы посетителей, чтобы понять, как повлиял на выдачу разрешений новый формат работы.

Пожалуй, главная неожиданность со знаком минус для заявителей состоит в том, что минимальные сроки от подачи до поездки сильно увеличились. И теперь некоторые не знают, как им улететь вовремя.

«Думали, как обычно 15 дней. У нас поездка на 5 января. Но документы в Москве сегодня категорически не приняли. Сказали, что поступило распоряжение из посольства: у заявителей на туристическую визу вылет не ранее 12 января. Теперь не понимаем, что нам делать», – рассказывают туристы.

Увеличение сроков, вероятно, связано с необходимостью пересылки документов из ВЦ в дипмиссию и обратно. Вдобавок к этому не стоит забывать про грядущие каникулы.

Посетители жалуются на то, что процесс подачи пока что занимает много времени.

«Документы берут по максимуму, все что есть. И очень неторопливо работают. Полтора часа провели. На Кипр были 3 окошка, очень-очень медленно».

Пока туристы, подающие документы, потихоньку запоминают новые адреса, те, кто уже получает паспорта с вклеенными визами, делают это по старинке – пока все происходит в консульстве.

В некоторых городах сегодня визовые центры, несмотря на обещания, так и не открылись. Например, в Екатеринбурге:

«ВЦ не работал, приехала в консульство – они немного в шоке, что и записи нет, и сам визовый центр не принимает. Сказали, что еще какое-то время продолжат сами, прогонять не будут». «А мне сказали, что даже когда откроется ВЦ, все равно в консульство придется ездить сдавать биометрию – с офисом BLS пока не настроили интеграцию».

А вот в Краснодаре проблем нет, утверждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»:

«Принимают как напрямую в консульстве, так и через визовый центр. Изменений по срокам выдачи никаких нет – 2 недели».

