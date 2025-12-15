Туристы сообщают, что на фоне обострившегося конфликта с Камбоджей в Таиланде стали строже проверять соблюдение правил въезда. Особенно у тех, кто путешествует самостоятельно: просят предъявить проездные документы, брони мест размещения на весь период пребывания, наличные деньги.

© tourdom.ru

«Нас сегодня мурыжили минут 20 на таможне в аэропорту, – рассказали туристы, отдыхавшие в Пхукете и слетавшие на неделю в Малайзию. – Проверяли все: гостиницы в Паттайе и Бангкоке, билеты на самолет – все наши документы сфотографировали».

Повышенное внимание к въезжающим подтверждают и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»:

«Прилетел вчера, на иммиграционном контроле отвели в закуток отдельный, где уже было очень много людей. Судя по паспортам ,– большинство россияне. У меня не было обратного билета в Россию, только в другую страну. Со скрипом, но пропустили».

В туристических чатах даже утверждают, что отдельным иностранцам, прибывшим без обратного билета, не дают его купить во время проверки, а сразу отправляют на депортацию.

Официальных подтверждений этому пока нет. Но опытные путешественники рекомендуют: