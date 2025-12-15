В Air Arabia пообещали вернуть больному туристу деньги за билеты на Мальдивы

Представители авиакомпании Air Arabia сообщили TourDom.ru, что готовы вернуть деньги туристу, у которого перед вылетом на Мальдивы в январе обнаружилось онкозаболевание. Как заверили собеседники редакции, перевозчик не отказывался от выплат и до того, как случай предали огласке. Но для рассмотрения вопроса головным офисом в ОАЭ действуют дополнительные требования к подтверждающей документации.

Перевозчик просит клиента предоставить медицинские справки и заключения с переводом на английском языке – в случаях согласования с главным офисом это обычная практика. В первоначальном обращении документы были отправлены без перевода. В этом случае возврат может быть получен только в формате ваучера на общих основаниях. Как утверждают в Air Arabia, клиент был уведомлен о необходимости перевода.

По словам семьи туриста, сегодня с ними связались дополнительно через российское представительство и объяснили, что ждут документы на английском языке. Сейчас семья займется переводом медицинских заключений и повторно отправит обращение в головной офис арабского лоукостера.

