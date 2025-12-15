На российских маркетплейсах начали продавать острова

На маркетплейсах теперь продают даже острова. Например, вулканический Сатонда (архипелаг Малых Зондских островов) в Индонезии – соответствующее объявление появилось на одной из торговых онлайн-площадок. По сути это подводный вулкан. Площадь его надводной части – 2,6 кв. км, но около 83% занимает озеро, образовавшееся после последнего извержения. То есть суша составляет около 454 га. А на продажу выставлено 39 га, зато, как утверждает продавец, с разрешением на строительство курорта.

© tourdom.ru

Первоначальная цена в рублях – 1,276 млрд руб. Продавец уверяет, что это ниже средней по Индонезии, но обещает высокую доходность от вложений и уверяет, что за несколько лет цена острова может вырасти в разы. Видимо потому, что он интересен для туристов: там можно заниматься снорклингом и дайвингом, исследуя коралловые рифы и наблюдая за морской жизнью. Или бродить по тропам, ведущим к жерлу вулкана. Но остров необитаем, и там нет никакого жилья, ресторанов или магазинов – все нужно везти с собой.

Отметим, что в 1999 году власти Индонезии присвоили острову статус морского природного парка, а в 2022 году включили его в состав национального парка Мойо Сатонда, зафиксировав присутствие редких видов флоры и фауны. Так что запретить стройку там могут в любой момент, разрешив развивать только экскурсионный туризм.