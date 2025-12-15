Турэксперт объяснил, при каком условии вырастет турпоток на Кипр

Турэксперт Дмитрий Арутюнов отреагировал на новость о том, что Кипр открывает сеть визовых центров в восьми крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. По его мнению, упрощение процесса оформления документов напрямую скажется на турпотоке на остров.

«Сейчас виза требует большого количества документов. Визовые центры сильно упростят историю, турпоток вырастет, если визы будут делаться за две-три недели», — отметил Арутюнов, гендиректор «Арт-тур», в разговоре с НСН.

Кипр у россиян популярен с мая по октябрь, а поездка туда обходится дешевле, чем в Грецию или Италию.

Однако перелёты в греческую часть острова в настоящее время возможны только через третьи страны, такие как Армения или Грузия, что увеличивает затраты на путешествие, добавил эксперт.

