Турэксперт объяснил, при каком условии вырастет турпоток на Кипр

Турэксперт Арутюнов: открытие визовых центров в России увеличит турпоток на Кипр
Турэксперт Дмитрий Арутюнов отреагировал на новость о том, что Кипр открывает сеть визовых центров в восьми крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. По его мнению, упрощение процесса оформления документов напрямую скажется на турпотоке на остров.
Кипр у россиян популярен с мая по октябрь, а поездка туда обходится дешевле, чем в Грецию или Италию.
Однако перелёты в греческую часть острова в настоящее время возможны только через третьи страны, такие как Армения или Грузия, что увеличивает затраты на путешествие, добавил эксперт.
Ранее посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко рассказал, что эта страна Юго-Восточной Азии в 2025 году приняла 490 тыс. российских туристов.