Пустят ли во Вьетнам туристов, родившихся в Свердловске и живущих в Екатеринбурге?

В профессиональном сообществе «Курилка ТурДома 2.0» разгорелась очередная дискуссия по поводу действительности загранпаспортов: выпустят ли за границу тех, у кого название места рождения не совпадает в заграничном и общегражданском паспортах. Или похожий, но другой вопрос: по факту родился в Свердловске, Куйбышеве или Ленинграде, то есть во времена СССР, а в документе стоят соответственно Екатеринбург, Самара и Санкт-Петербург.

Поводом для обсуждения стала история-ребус одного из агентов. Ей исполнилось 45 лет, нужно менять общегражданский паспорт, после чего, по ее мнению, придется оформлять и новый заграничный. Дело в том, что сейчас в обоих документах указан Екатеринбург. Но по свидетельству о рождении (да и по факту тоже) она родилась в Свердловске. И при получении нового внутреннего паспорта надо бы привести все в соответствие, но тогда появятся разногласия с международным документом:

«Поменять 2 паспорта до поездки во Вьетнам я не успею. А если только один российский с верным местом рождения, то могу нарваться на невылет в январе из-за несоответствия российского и заграничного паспортов».

В данном случае женщина решила пойти простым путем: не менять российский паспорт до возвращения – по закону на это дается 90 дней. Тем не менее редакция TourDom.ru обратилась к экспертам: а может ли несоответствие стать проблемой? По их словам, какие-либо ограничения на выезд, связанные с подобным расхождением названий населенных пунктов в паспортах, закон не предусматривает.

«Это не является причиной недействительности загранпаспорта. Ни одного случая по моим данным в итоге подтверждено не было», – сказала TourDom.ru юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Как она пояснила, порядок регламентируется приказом МВД России № 186 от 31 марта 2021 года, утверждающим административный регламент по оформлению и выдаче паспортов. Впоследствии органы внутренних дел публиковали разъяснения, где, в частности, сказано, что записи о месте рождения во внутрироссийском и заграничном паспортах могут отличаться, что не является ошибкой: «Переименование населенного пункта, в котором родился гражданин, не влечет за собой необходимости замены внутрироссийского или заграничного паспорта либо признания его недействительным, а также изъятия».

При этом ситуация на местах может отличаться и это, как показывает практика, связано с конкретным органом МВД. «Этим летом у меня туристка меняла всю цепочку документов, МВД у нас четко говорит: место рождения должно быть одинаковым по свидетельству рождении/российскому паспорту/заграну», – привела пример турагент.

Рассказывают представители турбизнеса и о том, что однажды их клиенты из-за подобных расхождений вынуждены были лететь в Ереван по внутреннему паспорту и уже оттуда продолжать путешествие по заграничному. Однако решение о невыпуске за границу по этим основаниям, по словам Марии Чапиковской, можно оспорить в судебном порядке.

