Туристов просят не приближаться к районам на границе Таиланда с Камбоджей

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) просит иностранных гостей воздержаться от посещения семи провинций на границе с Камбоджей. В ведомстве подчеркивают, что большая часть страны остается для путешественников безопасной:

«По всей стране внутренние и международные транспортные услуги, включая воздушный, железнодорожный, автобусный и морской транспорт, работают в обычном режиме, и такие крупные города, как Бангкок, Чиангмай, Пхукет, Самуи, Краби, Паттайя и Аюттхая, продолжают принимать посетителей».

Одновременно сообщается об усилении мер безопасности в семи провинциях вдоль границы Таиланда и Камбоджи: Убонратчатани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео, Чантабури и Трат, где действует комендантский час, а в ряде районов накануне ввели военное положение. В связи с этим изменены или отменены ряд железнодорожных и автобусных маршрутов, соединяющих Бангкок с приграничными территориями.

Туристам рекомендуют избегать трассы 348 от Каео Пхет Пхлой до Чонг Тако при поездке в район Нон Дин Даенг, известный многочисленными храмами и монастырями, а также избегать всех зон ограниченного доступа и контрольно-пропускных пунктов вдоль границы Таиланда и Камбоджи, где действуют меры безопасности, а въезд и выезд в настоящее время приостановлены, следовать указаниям местных властей и следить за официальной информацией при планировании любой поездки.

В ТАТ также сообщают, что заповедники дикой природы Йод Дом и Фаном Донг Рак, а также национальные парки Као Пхра Вихан (Пха Мо И Даенг) и Та Прайя закрыты для посетителей.