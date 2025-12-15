Выросло бронирование отелей в Китае самостоятельными туристами из России

С момента введения безвизового режима показатель вырос на 70% в годовом выражении.

Интерес отдыхающих превзошёл ожидания, рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. Безвизовый режим для россиян, направляющихся в КНР, вступил в тестовом порядке три месяца назад, 15 сентября. Осенью специалисты ассоциации предполагали, что благодаря новым правилам спрос может увеличиться на 30-40%.

«Результаты оказались в два раза выше прогнозов», — сказал Брагин РИА Новости.

Отмечается, что чаще всего российские путешественники бронируют отели в Шанхае и Пекине — таких около 30%. Кроме того, отдыхающие выбирают гостиницы на курорте Санья и Гонконге, которые и ранее были безвизовыми для граждан России. Средняя стоимость проживания за последние три месяца составила около 10 тысяч рублей в сутки.