Мощное землетрясение произошло в российском регионе

В префектуре Аомори произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

8 декабря на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара сообщил на пресс-конференции, что в результате стихийного бедствия пострадало 47 человек.

По словам Кихары, два человека получили серьезные ранения, 45 — легкие травмы. Полностью разрушен один дом, семь домов частично повреждены. В центрах эвакуации находятся 61 человек.

В префектуре Аомори было объявлено предупреждение о цунами. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята спустя около шести часов после землетрясения.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 54 километров у восточного побережья префектуры Аомори. Сила подземных толчков достигала 6+ по японской семибалльной шкале.