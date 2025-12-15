Чем северный Чанчунь удивляет искушенных россиян

В ответ на растущий спрос со стороны российских туристов, ищущих нестандартные маршруты, Китай расширяет линейку предложений, сделав акцент на северо-восточные регионы. Ассоциация туроператоров сообщает о выводе на рынок двадцати новых туристических программ, ключевым направлением которых стала провинция Цзилинь и ее столица Чанчунь, чьи возможности были недавно представлены в Москве. Этот шаг ориентирован на путешественников, ценящих сочетание культурного наследия, природных красот и современных форматов отдыха.

© РИА "ФедералПресс"

«Китай – это не только Пекин и Шанхай. Это целая вселенная с туристическими предложениями, достойными самых требовательных и любознательных россиян», – подчеркнул директор Китайского культурного центра в Москве, советник-посланник по культуре Посольства КНР в РФ Фэн Литао.

Как отмечают эксперты, Национальный туристический офис Китая последовательно знакомит российских профессионалов с ранее малознакомыми регионами. Росту интереса способствует безвизовый режим, а также общая тенденция среди россиян к более глубокому и немассовому изучению стран. Это подтверждается рекордным числом поездок в Поднебесную, передает ecosever.ru.

Основанный в 1800 году Чанчунь, известный как колыбель первого китайского автомобиля, лазера и фильма, сегодня сочетает индустриальное наследие с динамичной атмосферой студенческой столицы. Туристам он открывается как «другой Китай» с богатой историей, представленной в музее императорского дворца Маньчжоу-го и храме Конфуция, и современными арт-пространствами, такими как крупнейший в мире музей скульптур под открытым небом.

Особой популярностью город пользуется в зимний сезон, длящийся до 150 дней. Гостей привлекают горнолыжные курорты международного уровня, грандиозные ледовые парки и возможность совместить активный отдых с релаксацией в термальных источниках. Летние маршруты, в свою очередь, строятся вокруг природных парков, таких как Чанбайшань с озером Тяньчи, и этнокультурных особенностей региона.

По сравнению с раскрученными южными курортами, Чанчунь предлагает менее насыщенную туристическую среду, но выигрывает за счет разнообразия, развитой инфраструктуры и аутентичности. При планировании поездки специалисты советуют учитывать сезонность: зимние программы часто комбинируют экскурсии и спорт, летние – делают акцент на природе.