По примеру Китая: куда еще россияне смогут поехать без виз

Туристическая карта для россиян продолжает меняться. После громкой отмены виз в Китай новые соглашения открывают дорогу в Саудовскую Аравию и Иорданию, а МИД ведет переговоры с другими государствами, обещая упростить путешествия в 2026 году. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Принимаем участие в работе, направленной на дальнейшую интенсификацию туристического обмена с заинтересованными странами. Продолжается проработка проектов соглашений об отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан с целым рядом других государств на разных континентах. Не сомневаемся в позитивных результатах этой работы и обязательно о них сообщим», – сообщил он.

В частности, соглашение с Иорданией о взаимной отмене виз вступило в силу 13 декабря 2025 года. По его условиям россияне смогут находиться в стране до 30 дней за один визит, при этом общее время пребывания не должно превышать 90 дней в году.

Еще одним перспективным направлением станет Саудовская Аравия – межправительственное соглашение об отмене виз было подписано 1 декабря и вступит в силу после завершения сторонами внутренних процедур.

Среди российских туристов сохраняется тенденция роста интереса к дальнему зарубежью. Помимо традиционных направлений вроде Турции, ОАЭ, Египта и Таиланда, в список популярных стран уверенно вошел Китай – во многом благодаря введенному им безвизовому режиму. Также растет спрос на поездки во Вьетнам. При этом не теряют своей привлекательности и страны ближнего зарубежья: Абхазия, Армения, Грузия и Азербайджан.