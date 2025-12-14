Треккинг в Гималаях: как решиться на поход и к чему стоит быть готовым

О первой вылазке в горы, которая заставила вернуться ещё не раз.

«Когда я только начинал активно путешествовать, регулярно пролетал над Гималаями. Эверест и Аннапурну разглядеть никак не удавалось – обычно полёт проходил в менее высокогорных районах. Но даже невысокие по местным меркам пики казались неприступными великанами. Подойти к ним вплотную, а тем более добраться до вершины представлялось чем-то из области фантастики. Пока однажды друзья не предложили мне присоединиться к ним в треке по Гималаям. Тогда я не знал, что решение ввязаться в эту авантюру изменит всю мою жизнь. И полностью переопределит понимание путешествий», – Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Подготовка: тело, дух и экипировка

Я привык считать себя довольно выносливым человеком, но к гималайскому треккингу оказался не готов. 10 дней маршрута по пересечённой местности, постоянные подъёмы, разрежённый воздух – всё это звучало романтично и интригующе, а на деле оказалось бесконечной полосой препятствий.

Главным испытанием стала не физическая нагрузка, а её сочетание с бытовыми лишениями. Ледяные ночи, дни под палящим солнцем, постоянная нехватка кислорода, однообразная еда – всё это надламливает и постепенно лишает привычных опор. Но одновременно учит главному правилу горных походов – сохранять спокойствие и ясность ума даже в критические моменты.

Открытием стала и система многослойной одежды. До Гималаев я считал, что для тепла достаточно взять с собой побольше шерстяных вещей. Однако оказалось, что важно не утепляться, а оставаться сухим. С тех пор многослойность – главный принцип моей экипировки в любых экстремальных поездках.

«Первая проба» Гималаев

Моя первая поездка длилась всего 10 дней, но заложила эмоциональную «базу» всех последующих треков. В группе было более 30 человек – все с разными характерами, разным уровнем подготовки и, думаю, с разными ожиданиями. На перевале на 3000 м начались первые эмоциональные срывы. Люди конфликтовали, делились на группы – доходило до того, что поссорившиеся не могли идти рядом. И тогда друзья объяснили, почему позвали именно меня: я всегда оставался спокойным и «заряжал» спокойствием.

В пути мы ночевали в закрытых или полузакрытых монастырях, выходили на паломнические маршруты, поднимались в места, где происходят странные и даже удивительные вещи. Одним из самых сильных впечатлений стало безжизненное плато на высоте более 3500 м. Ни дорог, ни деревьев, ни людей. Только пустыня и восьмитысячники вокруг. Лучшее, что можно сделать в этот момент – включить музыку и просто раствориться в пространстве.

Но нашей главной целью было королевство Мустанг – место, где сохранился традиционный жизненный уклад Тибета. Люди там живут вне времени – почти не используют технологии и редко обращают внимание на то, что происходит во «внешнем» мире.

Нам посчастливилось попасть на аудиенцию к двум «первым лицам» Мустанга – духовному лидеру, живущему в монастыре, и королю, представителю древнего аристократического рода. Больше всего в их рассказах меня поразило в хорошем смысле простое отношение к жизни: король, например, не стесняется работать в огороде. А в свободное время разводит тибетских мастиффов.

Эта простота, подчёркнутая крайне тяжёлыми географическими условиями, меня покорила. И я дал себе слово, что обязательно вернусь в Гималаи – но уже один.

Кора вокруг горы Кайлаш

Спустя несколько лет я решился на кору вокруг горы Кайлас – священного места четырёх религий. Тысячи паломников ежегодно обходят Кайлас по маршруту в 56 км – это и есть знаменитая кора. Она длится три дня, и каждый день имеет своё значение. Первый символизирует «физическую смерть», второй – тоннель, по которому душа летит к реинкарнации, а третий – новое рождение.

Максимальная высота, которую мне удалось покорить, на этот раз составила 5767 м – что-то на пределе возможностей, но одновременно в гармонии с миром. Это случилось на пике второго дня, после 12-часового перехода через пик Дролма-Ла. И вокруг за это время сменилось четыре сезона.

И снова Гималаи

После коры я сделал паузу. Мне казалось, что ничего более впечатляющего я уже не увижу, не хотелось превращать горы в обыденность. Я дал себе время соскучиться по Гималаям – и однажды понял, что пора.

За 20 лет я побывал в Мустанге, делал треккинг к базовому лагерю Эвереста, вокруг Анапурны. Я заходил в Гималаи со стороны Непала и Китая и даже заглянул в Бутан. Каждый раз выбирал необычные, интересные лично мне маршруты, чтобы не просто проверить себя физически, а получить уникальный опыт. Ходил в одиночку и в небольших группах. Погружался в аюрведические практики и изучение культуры региона.

Однако треккинг так и остался для меня сердцем гималайских приключений. Я не представляю других способов познакомиться с этим фантастическим местом, не знаю, как ещё ощутить его мощь и величие. И, наверное, поэтому продолжаю ходить в Гималаи – чтобы снова почувствовать, как шаг за шагом мир становится чище, тише и честнее.