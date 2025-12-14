Мексиканцы ведут переговоры об открытии прямых рейсов из России

Бюро туризма Мексики ведет переговоры с двумя российскими авиакомпаниями о возобновлении прямых рейсов между странами, сообщили РИА «Новости» в посольстве латиноамериканского государства в Москве.

© Freepik

Как отметил глава мексиканской ассоциации городов из списка наследия ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес, российских туристов ждут, причем не только на пляжах, но и в рамках экскурсионных туров:

«У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно».

Ранее о том, что Мексика рассчитывает на увеличение потока туристов из России, говорил на встрече с туроператорами посол в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас. Также был обсужден вопрос депортаций россиян из Мехико и Канкуна и отказы в перелетах. Проблема обострилась год назад, когда представители 14 отечественных туроператоров обратились с письмом к мексиканским дипломатам. Общение принесло плоды – в этом году проблем стало меньше.

Ситуация усугубляется еще и политикой авиакомпании Turkish Airlines, на бортах которой российские туристы пытаются добраться до Мексики и нередко получают отказ в перелете. В Бюро туризма Мексики пообещали обсудить эту проблему с турецким перевозчиком.

