Туристу с онкологией отказали в возврате денег

Авиакомпания Air Arabia отказала в возврате денег туристу, который не сможет полететь на Мальдивы из-за онкологии. Об удивительном для себя ответе редакции TourDom.ru рассказал Алексей, который, будучи турагентом, в начале 2025 года оформил перелет в Мале через Шарджу своему дяде на январь 2026-го. Но все пошло не по плану. Этой осенью после медицинского обследования врачи выявили у родственника четвертую стадию онкологии, выписав курс химиотерапии и запретив перелеты на долгий период лечения, в том числе и на даты перелета.

Получив справку, Алексей отправил обращение в арабскую авиакомпанию по поводу вынужденного возврата билетов и требование компенсировать уплаченную сумму в 57,7 тыс. руб. за round trip.

В российском представительстве перевозчика деньги возместить отказались, предложив лишь выписать ваучер с вычетом штрафа в 364 дирхама (порядка 8 тыс. руб.). Для дальнейших консультаций клиента отправили в головной офис, объяснив, что являются представителями «по продаже авиабилетов на территории РФ и уполномочены действовать согласно стандартным правилам и условиям перевозок Air Arabia».

Там позиции по поводу требований пассажира не изменили – только ваучер:

«Мы тщательно рассмотрели ваш запрос на медицинское исключение вместе с соответствующими службами. С сожалением сообщаем вам, что не можем одобрить запрошенное исключение. Мы понимаем, что это может вас разочаровать, и искренне сочувствуем вашей ситуации», – говорится в официальном письме.

Напоследок клиенту посоветовали в случае наличия полиса обратиться в страховую компанию.

«Человек не может ходить – не то что летать. Просили их несколько раз вернуть деньги. Не хотят. Предлагали оформить ваучер хотя бы на племянницу, тоже отказались. Обратились в Росавиацию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Пусть разбираются», – рассказал собеседник редакции.

Журналист TourDom.ru ознакомился с политикой возвратов авиакомпании, которая опубликована на официальном сайте. Она не предоставляет их в денежном эквиваленте. В случае отмены бронирования Air Arabia применяет штрафы согласно тарифу клиента, а оставшуюся сумму удерживает в качестве кредита на будущий рейс. При этом он может быть использован для поездки в течение одного года только тем же пассажиром. Далее этот документ становится недействительным.

«Добровольный возврат может осуществляться только по правилам перевозчика. Действующие нормы российского законодательства, по которым предусмотрена отмена перелета по медицинским причинам, распространяются на иностранные авиакомпании, летающие в РФ. Можно попробовать оспорить отказ в суде, но лучше это делать, когда даты перевозки уже выйдут. Сейчас еще много времени до перелета, понятно, что есть диагноз, есть справка. Но многое будет зависеть от формулировок. Возможно, к тому времени появится дополнительная медицинская документация, на которую турист сможет опираться, отстаивая свою позицию», – говорит юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Редакция TourDom.ru отправила запрос в российский офис Air Arabia.

