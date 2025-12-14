Турист рассказал о родившихся в США русских детях

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и рассказала о предпочтениях в еде русских детей, родившихся в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе«Дзен».

«Не надо готовить еду американским детям — они это есть не будут! Забудьте все ваши представления о том, как вы сами росли, как варили манную кашку, делали кисель, колдовали с котлетами или "шубой" на праздники. Здесь совсем другие правила игры», — такими фразами описала увиденное тревел-блогерша.

Она пояснила, что русские дети, родившиеся в США, едят что хотят, когда хотят, и чаще всего — не то, что в России считается «правильной едой». По словам Ершовой, они не любят кисель, селедку под шубой, гречку, соленые огурцы и шпроты. Наоборот, они считают это чем-то странным и немного смешным.

«Дети эти часто не трогают "русские продукты", которые мы с собой тащим, потому что думают: "Ну, это для взрослых, а нам вкуснее чизбургер и фрукты, а если фрукт XXL — вообще праздник"», — рассказала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала еду в США словами «русскому лучше это даже не трогать». Автор удивилась, что американцы едят на завтрак сладкое печенье или хлопья, которые сверху политы сиропом.