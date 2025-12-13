Почему резко подешевели билеты из Москвы в Стамбул

По данным популярных агрегаторов для путешествий, перелеты в Турцию резко упали в цене. Российские авиакомпании в субботу, 14 декабря, предлагают улететь в Стамбул за 2400 рублей, а в Анталью — за 2600 рублей. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, почему рейсы в теплую страну стали стоить дешевле в конце года.

Как рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, декабрь — самый лакомый месяц для путешествий, потому что авиакомпании и туроператоры предлагают большие скидки и горящие путевки на различные направления.

«В начале и середине декабря сформированы лучшие предложения для туристов. Это связано с очень низким спросом на туристическом рынке, так как загруженность в аэропортах сегодня минимальна. Кроме того, в Турции сейчас не сезон, поэтому туроператоры неактивно предлагают это направление, отсюда сниженный спрос и невысокие цены», — пояснил Мельник.

Однако Мельник рекомендовал с осторожностью покупать экстремально дешевые билеты.

«Если человек выбирает рейс за 3000 рублей, заранее нужно просмотреть стоимость обратного билета. Очень часто авиакомпании предлагают билет в одну сторону за небольшие деньги, а обратно его стоимость может превышать 25 тысяч рублей», — сообщил эксперт.

И также Мельник предупредил, что уже в последние дни декабря цены на перелеты могут резко взлететь.

«Обычно в период с 28 декабря по 31 декабря количество людей в аэропортах резко возрастает и спрос на путешествия растет, поэтому и рейсы станут дороже», — сообщил эксперт.

