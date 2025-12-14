Туристам в Вероне придется платить за романтику

Главная романтическая достопримечательность Вероны — балкон Джульетты — с декаборя 2025 года станет платной. Чтобы подняться на балкон и признаться в любви, как это сделал Ромео, туристам придётся заплатить около 15 евро (примерно 1400 рублей).

© runews24.ru

Местные власти утверждают, что это вынужденная мера для сохранения исторического памятника, который ежегодно посещают миллионы туристов со всего света. Собранные средства пойдут на поддержание дома XIII века, в котором расположен балкон, и прилегающей территории, пишет tourprom.ru.

Входная плата даст посетителям доступ не только к самому балкону, но и к знаменитому внутреннему дворику с бронзовой статуей Джульетты, а также в музей, где собраны экспонаты, посвящённые шекспировской легенде. Несмотря на то что дом действительно старинный, его связь с героиней трагедии — не более чем красивая легенда: Шекспир никогда не бывал в Вероне. Однако это не мешает поклонникам творчества драматурга и просто романтикам оставлять любовные записки на стенах и фотографироваться под балконом.

Введение платы призвано решить проблему огромного потока туристов, который угрожает сохранности памятника архитектуры. Верона — один из самых посещаемых городов Италии, и Дом Джульетты является его главной визитной карточкой.