Туристам в Вероне придется платить за романтику

Сказать «Я тебя люблю» с балкона Джульетты теперь можно будет только за деньги
Главная романтическая достопримечательность Вероны — балкон Джульетты — с декаборя 2025 года станет платной. Чтобы подняться на балкон и признаться в любви, как это сделал Ромео, туристам придётся заплатить около 15 евро (примерно 1400 рублей).
Местные власти утверждают, что это вынужденная мера для сохранения исторического памятника, который ежегодно посещают миллионы туристов со всего света. Собранные средства пойдут на поддержание дома XIII века, в котором расположен балкон, и прилегающей территории, пишет tourprom.ru.
Входная плата даст посетителям доступ не только к самому балкону, но и к знаменитому внутреннему дворику с бронзовой статуей Джульетты, а также в музей, где собраны экспонаты, посвящённые шекспировской легенде. Несмотря на то что дом действительно старинный, его связь с героиней трагедии — не более чем красивая легенда: Шекспир никогда не бывал в Вероне. Однако это не мешает поклонникам творчества драматурга и просто романтикам оставлять любовные записки на стенах и фотографироваться под балконом.
Введение платы призвано решить проблему огромного потока туристов, который угрожает сохранности памятника архитектуры. Верона — один из самых посещаемых городов Италии, и Дом Джульетты является его главной визитной карточкой.