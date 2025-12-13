Турецкий AJet сократил размер ручной клади

Турецкий лоукостер AJet изменил правила провоза ручной клади на международных рейсах. Начиная с 16 декабря 2025 года в минимальный тариф Basic включена только одна личная вещь, которую можно уместить под впереди стоящее кресло.

© РИА Новости

Согласно новшеству пассажиру разрешается взять в салон по базовому тарифу сумку-рюкзак не тяжелее 4 кг с размерами 40×30×15 см. Дополнительно можно перевозить трость и складную коляску при условии, что они не перегораживают проход в салоне, набор детского питания и переноску для грудных детей. К счастью, те, кто купил билеты до этой даты, смогут лететь по старым правилам.

До последнего времени AJet выгодно отличался от своего конкурента – также бюджетной компании Pegasus Airlines, разрешая провоз до 8 кг ручной клади при покупке билета Basic. Теперь либо придется брать более дорогой тариф, либо платить за перевес на регистрации, правда сумму еще не обнародовали.

В маршрутной сетке AJet есть регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Стамбула. Российские туристы также используют их для дальнейших перелетов в страны Европы и по другим направлениям.

Посмотрели на стоимость билетов на ближайшие даты из Внуково в аэропорт Сабиха Гёкчен на сайте авиакомпании. Round trip на 17–24 декабря предлагают за 21,7 тыс. руб. по тарифу Basic еще с учетом ручной клади и личной вещи. В следующем тарифе, Ecojet, перелеты туда-обратно обойдутся уже в 25,3 тыс., здесь включен багаж до 20 кг.