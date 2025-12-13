Туристам предложили слетать в Дубай на Новый год за девять тысяч рублей

Несмотря на разгар сезона в ОАЭ, российские авиакомпании предлагают туристам очень недорого улететь на курорт в декабре. Так, за билет в одну сторону сразу три перевозчика просят порядка 5 тыс. руб. Такой вариант есть, например, у «Победы» – 16 декабря безбагажный тариф предлагают за 5,1 тыс. руб. Utair в тот же день готова лететь за 5,7 тыс. У «Уральских авиалиний» предложения начинаются от 5,8 тыс. Это практически вдвое ниже, чем в соседние даты.

Есть и дешевые варианты на обратную дорогу – они ожидаемо находятся в последние даты декабря, когда большинство туристов полетит в обратном направлении. В итоге в декабре вполне реально потратить на дорогу туда-обратно не более 10 тыс.

Варианты от 5 тыс. есть у «Победы» с 25 по 28 декабря; 29-го и 30-го у нее, а также у «Уральских авиалиний» есть варианты от 4 тыс. Ну а в последний день 2025 года абсолютно минимальный прайс у «Победы» – от 3 тыс., а ценник в 4 тыс. дают ещё и «Аэрофлот» с Air Arabia.

Кстати, пока еще у туристов есть шанс даже отпраздновать Новый год и уложиться в тот же ценник – на рейс 1 января в 15:40 «Победа» тоже берет на борт за 4 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что на распродаже «Аэрофлота» нашлись скидки на рейсы в Санью, на Пхукет и в Анталью.