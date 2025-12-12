Туристку не пустили в Таиланд – не было наличных

Туристку не пустили в Таиланд из-за отсутствия наличных. Она прилетела в Бангкок, но в аэропорту Дон Муанг сотрудники иммиграционной службы отказали ей во въезде из-за недостаточного количества средств.

© tourdom.ru

Дама удивилась: по ее словам, она неоднократно бывала в королевстве, но ее никогда не предупреждали о существовании подобного требования. На офицеров это заявление не подействовало – иностранку они не пропустили, посоветовав ей повторить попытку в другом аэропорту. При этом, утверждает путешественница, ей так и не сообщили, какова минимальная сумма, которую нужно иметь при себе:

«Если бы они сказали, я сняла бы деньги в банкомате», – возмущается она в соцсетях.

И добавляет, что ей также не объяснили, сколько времени ей нужно провести за пределами страны, прежде чем вернуться. И выразила недовольство отсутствием четких инструкций.

Как оказалось, многие российские туристы тоже не в курсе, что без наличных денег в Таиланд могут не пустить.

«Никто ваши деньги считать не будет», «Никогда не просили предъявить и даже не спрашивали, сколько у меня с собой», – говорят они.

Однако посольства королевства в ряде стран на своих ресурсах предупреждают, что въезжающие в страну без визы или получающие визу по прибытии (VOA) должны иметь подтверждение достаточных финансовых средств на весь период поездки в сумме 20 тыс. батов на человека или эквивалент в иностранной валюте наличными деньгами или в дорожных чеках.

На сайте дипмиссии в России информации о минимальных суммах уточнения, в каком виде должны быть деньги, мы не нашли. Некоторые бывалые путешественники утверждают, что на всякий случай лучше взять около 700 долларов «живьем»: