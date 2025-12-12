Китайские авиакомпании снова урезали рейсы в Японию

Китайские авиакомпании сообщили о второй волне сокращений рейсов в Японию на фоне конфликта между странами. О первых стало известно в ноябре. В последние пару дней уведомления о новых корректировках массово приходят российским туристам.

China Eastern Airlines сократила полетную программу на 40% – ранее у нее было 242 вылета в Страну восходящего солнца в неделю по 28 маршрутам, а теперь 141 по 13 направлениям. China Southern уже ужалась с 119 до 60 рейсов в неделю, вычеркнув из расписания половину маршрутов. И уже продлила эти ограничения до марта 2026 года. Порядка 40% и сокращение у Air China до конца зимнего расписания.

Бывалые путешественники Японии советуют еще более внимательно строить маршруты и избегать стыковок в тех городах, куда и без того редко летали, – их, вероятнее всего, могут срезать и дальше, причем вплоть до тотального.

Лучше всего выбирать рейсы через базовые аэропорты авиакомпаний, рекомендует автор канала «Врен о Японии для туриста». У Air China это Пекин, у China Eastern Airlines Шанхай, у China Southern Airlines Гуанчжоу. Ну и пункты назначения в Японии тоже важны – абсолютное секвестирование перелетов в Токио или Осаку в сегодняшних реалиях вряд ли возможно. Есть и те сторонники, которые советуют максимально отказаться от путешествий в Японию через Китай до нормализации отношений.

Как сообщал TourDom.ru, авиакомпании и билетные агенты стараются предоставить альтернативу взамен отменяемых рейсов без дополнительной платы для туристов. Порой даже предоставляют гостиницу туристам при долгих стыковках или переносах вылета из начального пункта. Но в некоторых ситуациях, особенно в даты повышенного спроса, их возможности ограничены.

Ранее мы писали, что россияне рискуют застрять в Японии перед Новым годом, а то и просрочить визу из-за отмен китайских рейсов.