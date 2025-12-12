Покупатели горящих билетов на Пхукет столкнулись с суровой реальностью

Туристы, купившие недорогие билеты из Москвы в Таиланд, неожиданно для себя столкнулись с тем, что найти размещение по приемлемым для их бюджета ценам уже невозможно.

«Нам удалось забронировать прямой перелет туда-обратно на Пхукет с 20 декабря по 1 января за 30 тыс. руб. на человека – настоящий новогодний подарок, – рассказала “ТурДому” Юлия. – А вот с жильем проблема: цена за однокомнатные апартаменты площадью около 35 квадратов доходит до 200 тысяч».

Сначала семья (двое взрослых и ребенок) присматривалась к виллам, затем переключилась на апартаменты.

«Что-то более-менее достойное стоит от 350 до 500 тысяч, а бывает и миллион–полтора. Это уже другой бюджет», – говорит Юлия.

Не найдя подходящего варианта, туристы стали рассматривать отели. В приоритете – просторный номер, бассейн и удачное местоположение, желательно Карон или Равай.

На Trip.com при запросе номера площадью более 40 кв. м с двумя спальнями и частным бассейном находится всего шесть отелей. Минимальная стоимость за 12 ночей — около 350 тыс. Если оставить условие «взрослый бассейн», убрав детский, выбор немного расширяется, но цены все равно начинаются от 350. По словам Юлии, вариантов все же недостаточно, чтобы определиться: не всегда устраивает расположение, а многие отели не подтверждают бронирование.

«Его держат 24 часа, потом снимают».

В результате, подходящую квартиру туристы нашли на Airbnb:

«Повезло – ее не было ни на Booking, ни на Trip.com».

Оплатить российской картой не удалось, поэтому деньги перевели напрямую.

«Уже и не рады, что купили эти билеты с такими-то расходами», – говорит Юлия.

Ранее «ТурДом» писал, что в системах бронирования появились доступные билеты на Пхукет из разных российских городов.