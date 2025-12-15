Turkish Airlines прибавила рейсов из Петербурга в Стамбул

Туристам стало еще проще улететь из Пулково в Стамбул – авиакомпания Turkish Airlines запустила новый рейс ТК399/ТК400 c частотой 4 раза в неделю, доведя недельное количество рейсов до 25. Турецкий авиаперевозчик конкурирует на этом маршруте с двумя лоукостерами из Турции (Pegasus Airlines и AJet) и российскими авиаперевозчиками.

Расширение полетной программы Turkish Airlines произошло несмотря на большую разницу в ценах на авиабилеты по сравнению с конкурирующими на маршруте компаниями. Для сравнения посмотрели наличие предложений на агрегаторе по бронированию с вылетом 15 декабря и возвращением через неделю по минимальным тарифам.

Round trip на турецком нацпере обойдется от 36,5 тыс. руб. с учетом 8 кг ручной клади, за багаж до 23 кг надо доплатить 5,8 тыс. При этом у перевозчика в понедельник по 4 вылета в сутки.

У Pegasus Airlines перелеты стоят от 23,3 тыс. руб. – в салон можно взять личную вещь до 3 кг, а за 20-килограммовый чемодан потребуется еще 4,6 тыс. На выбор – по 2 рейса.

Немногим дешевле выходило у AJet: билеты туда-обратно на 15–22 декабря были в продаже от 22 тыс. – в тариф вошла ручная кладь в 8 кг. (Все купленные с 16 декабря билеты по тарифу Basic включают только сумку-рюкзак до 4 кг.) Если лететь с 20 кг багажа, то придется выложить еще 3,8 тыс. руб. Из двух заявленных рейсов места были только на одном туда и также обратно.

Еще больше сэкономить возможно, если выбрать рейсы со стыковками. У авиакомпании «Победа» round trip 15–22 декабря со сменой аэропорта в Москве – от 16,6 тыс. руб. В тарифе учтена ручная кладь, доплата за багаж – почти 9,6 тыс. руб. Время в пути – 18 часов. При этом прямой перелет из Питера в Стамбул продолжается около 4 часов.

