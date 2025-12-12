В 2026 году россиянам предложат больше туров «под запрос»

В преддверии Нового года редакция «ТурДома» продолжает традиционный цикл публикаций с прогнозами от представителей турбизнеса на 2026 год – что ждать на туристическом рынке? На этот раз даем слово топ-менеджерам двух туроператоров: Яне Муромовой (Anex) и Тарасу Кобищанову («Русский Экспресс»).

GDS-туров станет больше

Туроператоры уже не первый год, как перестали соперничать друг с другом объемами чартерных программ – кто захватит более значимую долю рынка. На смену ценовым войнам пришел тщательный предварительный расчет – сколько мест на рейсах нужно тому или иному игроку. В 2026-м этот тренд только усилится, кроме того, вырастет доля GDS-туров, под которые места на регулярных перелетах бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции.

«Такой подход позволяет минимизировать риски и гарантированно зарабатывать. Кроме того, крупным участникам рынка – за счет полученного дохода гибко управлять ценами “таргетных”, групповых туров на массовые направления», – поясняет Яна Муромова.

С тенденций к росту в 2026 году доли GDS-турпакетов в общем объеме продаж согласен и Тарас Кобищанов.

«Пока мы наблюдаем их плавное увеличение. “Скачок” произойдет в случае увеличения регулярной авиаперевозки», – считает он.

На чем летать будем?

Кстати, именно проблему дефицита самолетов туроператоры называют одной из наиболее острых и тревожных: лайнеры российских авиакомпаний частично встают «на бетон» из-за сложностей с поставками запчастей в условиях санкций. Яна Муромова связывает надежды с активизацией иностранных перевозчиков – китайских, турецких, из государств Ближнего Востока.

«Авиакомпании, заинтересованные в нашем рынке, закупают борта для туристических маршрутов между своими странами и Россией. Туроператоры стали больше сотрудничать с Turkish Airlines, Oman Air, перевозчиками из Саудовской Аравии. Надеюсь, это несколько поможет исправить ситуацию в 2026 году», – отмечает замдиректора Anex.

Что же касается перспектив отечественных авиакомпаний, Тарас Кобищанов считает, что этот вопрос будет тесно увязан с геополитикой: «2026-й обещает стать годом серьезных геополитических изменений, связанных с возможной реализацией “мирного плана Трампа”. В этих условиях сложно прогнозировать, что произойдет с обновлением летного парка отечественных перевозчиков. Как и предположить, будут ли открываться для прямых перелетов новые страны, случится ли упрощение оформления европейских виз».

Фингарантии: в поисках решения

Тема, насущная для туроператоров, – механизм финансовых гарантий. Буквально недавно планировалось опробовать уже в начале 2026-го новый инструмент – Общества взаимного страхования (ОВС). Именно с ним связывались большие надежды в в условиях, когда ни страховщики, ни банки не горят желанием работать с туррынком, считая его слишком рискованным. Однако Банк России выпустил новое постановление о существенном увеличении минимальных взносов в фонды взаимного страхования.

«Теперь, по обновленным условиям, в такой фонд нужно положить не 50 млн руб., а миллиард. Это делает идею ОВС в туризме утопичной», – поясняет Яна Муромова.

Тем не менее туроператоры не собираются опускать руки:

«В Минэкономразвития на недавней встрече с участниками туррынка изъявили желание, чтобы туроператоры продумали механизмы обеспечения финансовой ответственности, альтернативные формату ФПО. Очевидно, что модель надо не модернизировать, а в целом перестраивать. Хотелось бы, чтобы решение было найдено в следующем году», – говорит замдиректора Anex.

От себя добавим: если радикального изменения системы фингарантий не случится, то насущный вопрос – хотя бы расширение вариантов использования туроператорами их денег, накопленных в фондах персональной ответственности. Сейчас замороженные в ФПО сотни миллионов рублей (а у некоторых – более миллиарда) предназначены только для расчетов с туристами в случае банкротства туроператора. Использовать их, например, для решения проблем туристов из-за «ковров» в аэропортах нельзя.

Что будет с курсом рубля?

Тарас Кобищанов считает этот вопрос одним из ключевых для туризма в 2026-м. Конечно, строить предсказания на этот счет – всё равно что гадать на кофейной гуще.

Накануне 2025-го участники туррынка ставили на ослабление российской валюты, однако «белым лебедем» стало ее продолжительное укрепление.

«Сильный рубль, с одной стороны, нанес удар по загрузке отечественных курортов. С другой же – способствовал увеличению продаж туров за рубеж. Это был важный фактор поддержки турагентов и туроператоров, который позволил нашему рынку вырасти в отличие от многих других отраслей», – говорит руководитель «Русского Экспресса».

