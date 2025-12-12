Как изменился турпоток из России в Абхазию с начала года

Министр туризма республики отметил увеличение потока гостей из Количество российских туристов, посетивших Абхазию с начала 2025 года, выросло на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. По данным на 1 декабря, этот показатель составил 1 млн 640 тыс., сообщил журналистам министр туризма республики Астамур Логуа на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима".

"1 млн 640 тыс. гостей из России отдохнули в Абхазии на 1 декабря этого года. <…> 18% рост на сегодняшний день", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В республике рассчитывают, что эта цифра возрастет благодаря новогодним праздникам.

"По бронированиям все хорошо. Нам говорят, что уже процентов 50 есть на Новый год", - добавил министр.

"Конечно, мы ожидали цифры еще выше, но тут нужно быть объективными: и сложности с логистикой были, весь летний период железная дорога, самолеты - много отмененных рейсов", - пояснил он.

Министр отметил увеличение потока гостей из Санкт-Петербурга благодаря запуску прямого авиасообщения. Буквально на днях было объявлено о запуске прямого авиарейса из Перми в Сухум.

"Мы ждем остальные города", - добавил он.

География направлений, откуда приезжают российские туристы, - широкая, указал министр. Помимо Москвы и Петербурга, это Челябинская область, Северный Кавказ, Краснодарский край и другие регионы.

Фестиваль фейхоа и мандариновый торт

Выступая на пленарной сессии форума, Логуа рассказал, что в Абхазии в 2026 году впервые появляется событийный календарь мероприятий - их более 30.

"Я думаю, что каждый для себя сможет найти то, в котором хотел бы поучаствовать", - отметил он.

Так, одним из первых событий в начале января станет фестиваль "Мандарин".

"В прошлом году фотография мандариновой елки облетела много стран. В этом году мы хотим пойти на рекорд и собираемся организовать вкусный мандариновый торт, который будет самым большим в мире", - анонсировал он.

Одним из новых событий также стал недавно прошедший фестиваль фейхоа, напомнил Логуа.