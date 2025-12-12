Понятие «ковер» стало словом года в туризме

Подписчики Telegram-канала Ассоциации туроператоров (АТОР) выбрали словом года понятие «ковер». Об этом сообщила пресс-служба АТОР.

«Словом года в туризме с огромным отрывом было признано понятие «ковер». Десятки тысяч человек по всей стране сталкивались в течение года с массовыми отменами и задержками рейсов, что оставило неизгладимые впечатления. <...> Мы предложили подписчикам Telegram-канала АТОР вместе выбрать слово года в туризме. В шот-лист, который эксперты туротрасли определили заранее, вошли понятия «безвиз», «ковер», «реестр», «налог», «период охлаждения», «инвестиции», «замедление», «тайфун», «мазут», «облет» и «автотуризм», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за понятие «ковер» проголосовали 59% опрошенных, на втором месте – «безвиз» (27% респондентов), на третьем – слово «мазут» с 7% голосов. Понятие «инвестиции» набрало ноль голосов.

«С «ковром» – закрытием аэропортов – столкнулись сотни тысяч людей, а с инвестированием – два–три человека. Отсюда и голоса», – цитирует пресс-служба вице-президента АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Как отметили в пресс-службе, тема отмены виз часто поднималась в этом году.

«Было сделано многое. Прорывом, конечно, стала взаимная отмена визового режима с Китаем. Остальные страны были «квази безвизовыми», но все равно приятно знать, что тебе рады и тебя к себе пускают. А самое главное, что без виз будут пускать иностранцев к нам», – приводятся в сообщении слова генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.