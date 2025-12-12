Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга

В Госдуме предложили разрешить россиянам выезд за границу в день погашения долга. Пока же система работает с задержкой, подчеркнули авторы идеи. Почему она возникает и можно ли исправить ситуацию, разбиралась Москва 24.

За границу – без долгов

Создать систему для оперативного обмена данными между ведомствами об установлении или снятии ограничений на выезд за границу предложил депутат Госдумы Владимир Плякин. Свое обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает Life.ru со ссылкой на документ.

Как отметил парламентарий, пока даже после оплаты долгов база данных обновляется только на следующий рабочий день. Более того, если гражданин погасил их 30 декабря, то информация обновится лишь после праздников – 12 января. Таким образом, он будет вынужден остаться в России на протяжении всех каникул, хотя уже выполнил все требования закона, объяснил Плякин.

По его мнению, создание единого механизма оперативного обмена данными между ведомствами позволит устранить эту бюрократическую задержку.

Ранее юрист Эдуард Шалоносов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что судебные приставы могут ограничивать выезд за рубеж при наличии у гражданина задолженностей: от 10 тысяч рублей по алиментным обязательствам и от 30 тысяч – по штрафам и другим платежам. Поэтому перед бронированием билетов он рекомендовал проверить наличие долгов через портал госуслуг, на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Как пояснил Шалоносов, после оплаты долга до фактического снятия ограничения проходит время, которое в каждом случае индивидуально.

Помимо долгов, эксперт указал и на другие правовые препятствия для выезда. К ним относятся прохождение процедуры банкротства (ограничение до пяти лет), условная судимость или обязанность отмечаться в органах внутренних дел после освобождения из мест лишения свободы, а также статус подозреваемого или обвиняемого с вынесенной подпиской о невыезде.

Потенциал для ускорения

Информация о задолженности на сегодняшний день подтягивается автоматически и очень быстро благодаря современным IT-системам – от портала ФНС до интегрированных мобильных банков. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Однако могут возникнуть сложности, если задолженность погашается наличными через операционную кассу банка. В этом случае требуется время на обработку: нужно получить чек и квитанцию, отсканировать платежное поручение, направить его и дождаться подтверждения зачисления средств. Это занимает от нескольких часов до нескольких дней, в отличие от электронных платежей", – сказал специалист.

По его словам, гражданину временно ограничивают выезд за границу, чтобы избежать риска невозврата долгов. При этом процесс подтверждения, что они погашены, не мгновенный, подчеркнул он.

"Информация о наличии задолженности, ее природе и размере обновляется в оперативном режиме. Однако в процессе могут возникнуть дополнительные проценты, пени и штрафы. Их могут начислить уже после погашения тела долга. В результате для сведения всей задолженности к нулю нужно некоторое время. В лучшем случае все это занимает полдня, но может растянуться и до недели, так как требует официального документального подтверждения от соответствующих ведомств".

По его мнению, проблема с внезапным обнаружением запрета на границе часто возникает из-за того, что при оформлении визы финансовое положение не проверяется принимающей страной. В результате человек узнает о наличии задолженности только на паспортном контроле в аэропорту, что создает серьезные неудобства и накладки по срокам, добавил Бархота.

В свою очередь, юрист Анастасия Билялова в разговоре с Москвой 24 предположила, что ускорить снятие барьеров вполне реально. В настоящее время этот процесс регулируется приказом Минюста России, который устанавливает порядок электронного обмена информацией о наложении и снятии ограничений на выезд между ФССП и ФСБ, объяснила юрист.

"Согласно ему, судебный пристав-исполнитель обязан зарегистрировать постановление о снятии ограничения в автоматизированной информационной системе ФССП не позднее следующего рабочего дня после его вынесения. При наличии информации об уплате долга в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) такое постановление должно приниматься в автоматическом режиме. Затем данные через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и систему миграционного учета "МИР" передаются в пограничную службу. Для ускорения этой автоматической обработки могут потребоваться доработки в самой системе. Реализация таких изменений возможна, но она потребует времени и бюджетных расходов, утверждаемых по отдельным статьям и срокам", – рассказала Билялова.

В любом случае, чтобы избежать срыва планов, лучше заранее проверять и своевременно погашать все задолженности, не полагаясь на мгновенное снятие ограничений в последний момент, заключила Билялова.