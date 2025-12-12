Иордания вводит безвиз для россиян

Туристы из России смогут посещать Иорданию без виз: соглашение между странами вступает в силу с 13 декабря, сообщает МИД России.

Соглашение о безвизе было подписано в Москве 20 августа. Граждане РФ смогут въезжать в Иорданию без оформления виз до 30 дней. Условие: они не будут работать в стране, учиться или жить постоянно.

«При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года», — говорится в сообщении.

Аналогичные правила будут действовать и для граждан Иордании, которые захотят приехать в Россию.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что готовятся соглашения об отмене визовых требований с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Кроме того, с сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Действовать безвиз будет год — до 14 сентября 2026 года.