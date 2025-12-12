Туристам при вылете из Нячанга предложили освободить место депортированным

С неожиданной задержкой рейса ZF2596 из Нячанга в Барнаул столкнулись россияне, возвращавшиеся сегодня с курорта. Как рассказали туристы, обратившиеся в редакцию TourDom.ru, все предполетные процедуры они прошли штатно и по графику. Но когда уже оказались на борту, который должен был вылететь с полной загрузкой, возникли сложности:

«Иммиграционные власти Вьетнама хотят подсадить на борт выдворенных лиц. Это три человека. Предложили сыграть в рулетку среди пассажиров и освободить необходимое количество кресел», – не без удивления поделились туристы.

Желающих добровольно задержаться на курорте долгое время не могли найти. Борт стоял на аэродроме с открытыми дверьми. Туристы пытались бодриться и шутить, не понимая, что им предстоит дальше. Добровольцам обещали удобства, но возвращаться домой пришлось бы неудобным маршрутом:

«Завтра этих людей отправят через Новосибирск, а сегодня снимут багаж, предоставят гостиницу и разместят. Иначе наш самолет просто не выпустят. Они изначально хотели вывести всех пассажиров, но теперь предлагают такой более простой вариант», – объявили по громкой связи в салоне.

Разрешить ситуацию так и не удалось. «Спустя 3 часа самолет стали дозаправлять. С борта никого не сняли. Никого также не подсадили. Что это был за цирк – непонятно. Только время потеряли», – недоумевают пассажиры.

В пресс-службе AZUR air редакции TourDom.ru подтвердили, что борт вылетел из Няанга. Никого из пассажиров не снимали с рейса.

