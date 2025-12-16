Под оживлёнными улицами многих городов мира скрываются заброшенные туннели, закрытые станции и целые участки метро, о существовании которых знают немногие. Одни из них перестали использоваться десятки лет назад, другие были построены, но так и не открылись. Эти места почти не попадают на карты, туда не водят туристов, а официальной информации о них крайне мало, что неизбежно создаёт вокруг них ореол тайны и подогревает интерес. Заброшенные метро, куда не пускают туристов: подземные города под городами - об этом подробнее на сайте Туристас.

Речь идёт не о вымышленных подземных мегаполисах, а о вполне реальных объектах: старых и недостроенных линиях метро, технических станциях, катакомбах и каменоломнях. Большинство из них давно выведены из эксплуатации, а полных и актуальных схем таких подземных пространств не существует. Известны лишь отдельные примеры. В Париже сохранились станции, которые были полностью готовы, но так и не приняли пассажиров из-за изменения планов. В американском Цинциннати под землёй осталось целое метро, остановленное на этапе готовности из-за нехватки денег. Лондон хранит сеть закрытых туннелей и переходов, часть из которых используют лишь изредка. В Одессе же под городом тянется огромная система катакомб, значительная часть которой остаётся закрытой и малоизученной.

Причины заброшенности у всех разные: финансовые трудности, смена приоритетов, вопросы безопасности или утраченные архивы. Несмотря на запреты, такие места продолжают привлекать урбан-исследователей, которые нелегально проникают туда и делятся находками в сети. Большинство этих объектов, скорее всего, так и останутся недоступными, но они наглядно показывают, сколько забытых историй и нереализованных решений скрыто под привычной городской жизнью.