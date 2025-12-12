Туристы готовы платить за срочность

Предложение депутатов Госдумы ввести срочное оформление загранпаспортов за дополнительную плату поддержало большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». За эту идею высказались 62% опрошенных из 3,8 тыс. участников.

Еще 26% тоже поддержали инициативу, но с оговоркой, что цена за срочность должна быть адекватной. Против проголосовали 2% респондентов – их и так все устраивает, а 8% высказали мнение, что лучше сократить срок оформления, который есть сейчас при стандартном оформлении с уплатой только пошлины. Напомним, обращение о срочном оформлении загранпаспортов за дополнительную плату 10 декабря направили в МВД депутаты Госдумы от партии «Новые люди». По мнению парламентариев, эта услуга будет востребована туристами, которые приобретают «горящие» путевки или заметили ошибку в паспорте перед вылетом и хотят поменять его, чтобы поездка не сорвалась.

Ранее TourDom.ru писал о жалобах некоторых туристов, что их якобы не выпускают из страны из-за дефектов в загранпаспортах. Они рассказывали, что проблемы возникли из-за наложения текста на графы «пол», «дата выдачи» или «гражданство». Но эти сообщения не вызвали доверия и у юристов. Загранпаспорт могут признать недействительным только в том случае, если в нем нестандартные буквы, неровности линий строки, неравномерное расстояния между буквами и строками. Бывали случаи, когда туристов действительно не выпускали за границу, например из-за ошибки в машиночитаемом коде. Иногда им удавалось отсудить компенсацию морального вреда.