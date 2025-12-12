Из Владивостока в Макао запускают прямые рейсы

Из Владивостока в Макао можно будет добраться без пересадок. Этот город, расположенный на юге Китая, привлекает туристов гармоничным сочетанием португальской и китайской культур, а также множеством казино в стиле Лас-Вегаса. До сих пор из России туда напрямую не летали: приходилось делать остановку в Пекине, Шанхае, Бангкоке или других городах. Теперь из международного аэропорта имени Арсеньева добраться до этого города можно будет за 5 часов. А оттуда отправляться в Гуанчжоу, Шэнчжэнь,Чжухай или Гонконг.

© tourdom.ru

Первый прямой рейс авиакомпании Cambodia Airways назначен на 22 декабря, билеты на него стоят от 23 тыс. руб., предновогодние перелеты обойдутся дороже – от 28 тыс. в одну сторону. Самолеты по этому маршруту будут летать 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Турфирмы уже начали предлагать туры в Макао. Ожидается, что благодаря беспересадочному перелету существенно увеличится и турпоток в Россию из китайской провинции Гуандун.

В целом пассажиропоток из Владивостока на китайском направлении в этом году вырос на 87%, отмечает «Российская газета». В рамках зимнего расписании организованы рейсы в Пекин, Харбин, Шанхай, Санью. А в марте предполагается возобновить рейсы в Шэньян.