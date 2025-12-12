Визовые центры Кипра откроются в нескольких городах России

Компания BLS International с 15 декабря откроет визовые центры Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, сообщили порталу Tourdom.ru в контактном центре оператора в российской столице.

© tourdom.ru

Предварительный список городов опубликован на сайте BLS International. Визовые центры будут обслуживать посетителей не только в этих населенных пунктах, но и на других территориях, которые входят в консульские округа и указаны в перечне. В него также могут быть включены Нижний Новгород, Самара, Казань и Новосибирск.

Сервисный сбор за оформление визы составит 1,5 евро.

Сейчас контактный центр в Москве обрабатывает запросы граждан, но пока не дает консультаций. Полноценно он начнет работу с 15 декабря, пояснили в компании.Как писал ранее Tourdom.ru, в октябре местные визовые центры Кипра прекратили работу, а посольство и генеральные консульства Республики Кипр в России стал принимать заявления по биометрии. Для этого жителям многих отдаленных городов приходилось летать в Москву и по несколько дней ожидать своей очереди.

Впрочем, к туризму эта активность не имеет особого отношения - поток гостей из нашей страны на Кипр уже несколько лет как обнулился из-за отсутствия прямых перелетов. Попасть на этот остров стремятся, в основном, те, у кого там остались родственники или недвижимость.